In deze negen gemeenten gaan asielcentra dicht

Houthalen-Helchteren / Sint-Niklaas / Scherpenheuvel - Negen centra die tijdens de asielcrisis werden geopend sluiten nog dit jaar hun deuren. In totaal verdwijnen daarmee 2.854 plaatsen in de collectieve opvang. Dat maakte het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag bekend.

In het kader van de begrotingscontrole keurde de federale regering afgelopen zaterdag een nieuw afbouwplan voor de opvangplaatsen voor asielzoekers goed. Er werd afgesproken om het aantal opvangplaatsen tegen 2019 terug te brengen naar 16.629 plaatsen, door 2.854 collectieve en 3.600 individuele opvangplaatsen te sluiten. Dat betekent een terugkeer naar het niveau van voor de opvangcrisis.

Inkrimpen en kosten besparen

De 2.854 collectieve plaatsen zullen worden afgebouwd door de sluiting van de resterende centra die tijdens de crisis werden geopend. Het gaat om de centra in Houthalen-Helchteren, Westakkers Sint-Niklaas, Scherpenheuvel, Vielsalm, Doornik, Sainte-Ode, Namen, Aarlen en het centrum van Samu Béjar te Brussel. “De asielinstroom is gedaald, waardoor we de ruimte hebben om verder in te krimpen en kosten te besparen”, aldus Francken.

Ook de 3.600 individuele plaatsen zullen in de tweede helft van dit jaar geleidelijk worden afgebouwd. De staatssecretaris gaat hierbij uit van een vrijwillige afbouw: “Als we hier spontaan niet aan geraken, gaan we vanuit het federale niveau zelf bepalen welke lokale opvanginitiatieven sluiten. Maar ik hoop natuurlijk op de goede samenwerking met al de betrokken gemeenten”, aldus Francken.

Later deze week pleegt Fedasil overleg met haar opvangpartners over de precieze sluitingsmodaliteiten.