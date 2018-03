Leerkracht filmt stiekem kinderen psychiatrische instelling

Kortrijk -

De Kortrijkse leerkracht D.S. is veroordeeld tot vijftien maanden cel met uitstel voor het stiekeme filmen van jongeren in kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum De Korbeel. Tussen 2010 en 2015 was D.S. ICT-coördinator in het Sint-Amandscollege in Kortrijk. Van daaruit filmde hij onder meer hoe de jongeren in de instelling zich omkleedden en masturbeerden. Daarnaast zocht hij ook contact met jonge jongens. Hij zou hen gevraagd hebben om seksuele handelingen te stellen.