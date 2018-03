Straat waar meisje (13) om het leven kwam door ongeval met vuilniswagen “onveiliger door veiligheidsmaatregel”

Meeuwen-Gruitrode - In Meeuwen-Gruitrode is rond 13.00 uur een zwaar ongeval gebeurd met een vuilniswagen. Dat heeft de lokale politie aan Het Nieuwsblad bevestigd. Bij het ongeval is een tienermeisje om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de lagere school in de Beemdstraat in Meeuwen-Gruitrode, Limburg. Het meisje was rond 13.00 uur met de fiets op weg naar huis na haar examen toen ze onder een vuilniswagen terechtkwam. Voor het 13-jarige meisje kon geen hulp meer baten. De bestuurder van de vuilniswagen werd in shock naar het ziekenhuis vervoerd.

Onveilig door veiligheidsmaatregel

De straat is afgesloten met grote plantenbakken. Zo hoopte de gemeente de weg veiliger te maken. Maar volgens buurtbewoners is de situatie juist onveiliger geworden door de blokkades. “We hebben dat ook al aangekaart bij de gemeente”, zegt buurtbewoner Jaak Kerkhofs tegen TVL. “Maak ergens een bepaalde strook waar de kinderen veilig kunnen uitstappen en rechtstreeks de school kunnen binnengaan. Maar daar is tot op heden nog geen gehoor aan gegeven.”

Video: TVL

Hard gereden

Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode, benadrukt dat de Beemdstraat werd afgesloten om een veiligere situatie te creëren. “We hebben die straat acht jaar geleden afgesloten, precies omwille van de verkeersveiligheid.” De straat werd veel gebruikt als sluipweg, klinkt het nog. “Er werd bovendien hard gereden, dat wil je niet hebben vlakbij een schoolomgeving. In overleg met de buurt, de politie en de school hebben we toen de straat afgesloten.”

Het parket Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert gaat het om een tragisch ongeval, aldus het parket.