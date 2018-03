Twee twintigers slaan de verkeerde man in elkaar

Tongeren / Maasmechelen - Twee twintigers die per vergissing de verkeerde man in elkaar sloegen en geld afhandig maakten, hebben maandag van de Tongerse strafrechter een gevangenisstraf gekregen van vijftien en zestien maanden.

Nadat hij het slachtoffer was geworden van een aanrijding met vluchtmisdrijf, bracht de bestuurder van de beschadigde Ford Fiesta zijn vriend op 17 december naar huis. Onderweg zagen ze aan een tankstation in Maasmechelen een man tanken waarvan de bestuurder dacht dat het de gevluchte bestuurder was.

De twee mannen spraken de bestuurder aan en vroegen of hij drugs wilde kopen. Toen die daar negatief op antwoordde, stapte de bestuurder van de Ford Fiesta uit en begon hem in elkaar te slaan. De man moest ook de 150 euro die hij bij zich had afgeven aan de tweede aanvaller. Toen het slachtoffer weer in zijn auto zat, sloeg de bestuurder van de Ford Fiesta nog een zijruit in alvorens hij en zijn vriend verdwenen.

Het slachtoffer ging met een gehavend gezicht naar de politie om klacht in te dienen tegen de twee brutale aanvallers. Aan de auto van het slachtoffer stelden de agenten, op de ingeslagen ruit na, geen schade vast die door een aanrijding veroorzaakt werd.

De twee aanvallers gingen daarna met het buitgemaakte geld drank en sigaretten kopen in een ander tankstation. Op de beelden van de camera’s van dat tankstation is te zien hoe de twee mannen het hele verhaal in geuren en kleuren vertelden aan iedereen die het maar wilde horen.

Aan hun slachtoffer moeten de mannen in totaal een voorlopige schadevergoeding betalen van 1.366 euro. Die schadevergoeding kan nog oplopen omdat de man nog steeds last heeft van zijn verwondingen en niet meer alleen buiten durft te komen. De Ford Fiesta van één van zijn belagers is verbeurd verklaard.