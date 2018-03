Beslissing over Puigdemont kan nog weken of maanden duren

Brussel - Paul Bekaert, de Belgische advocaat van de zondag in Duitsland opgepakte Carles Puigdemont, verwacht dat een definitieve beslissing over het aanhoudingsbevel tegen de Catalaanse oud-minister-president nog lang kan aanslepen. Spanje noemt zijn aanhouding intussen ‘goed nieuws’.

“Het kan nog weken of maanden in beslag nemen. Er is een Duitse advocaat aangesteld en ik heb al contact met hem gehad”, zegt Bekaert.

Puigdemont werd zondagvoormiddag opgepakt, nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was onderweg van Finland naar België en nam de wagen precies om luchthavencontroles te vermijden, zegt zijn advocaat. Volgens Bekaert is de kans reëel dat de Spaanse politiediensten hun Duitse collega’s hebben getipt, en is het geen toeval dat er gewacht werd tot hij door Zweden en Denemarken was, landen die minder soepel zouden uitleveren. Puigdemont werd volgens Bekaert pas 30 kilometer voorbij de Deens-Duitse grens opgepakt.

Foto: AFP

Na de vaststelling van zijn identiteit maandag moet de rechtbank in Schleswig beslissen of Puigdemont vastgehouden blijft. “Ik ga niet naar Duitsland”, zegt Bekaert. “Er is een Duitse advocaat aangesteld en ik heb al contact met hem gehad. Met mijn cliënt heb ik geen contact gehad sinds hij gearresteerd is. De hoorzitting over zijn aanhouding heeft nog niet plaatsgevonden. Men heeft daar 24 uur de tijd voor. In Duitsland is de procedure totaal anders dan in België. In Duitsland is de eerste rechter er enkel voor identificatie en de zaak wordt dan verzonden naar het hof van hoger beroep. Het kan nog weken of maanden in beslag nemen. Het hof van beroep kan hem wel voorwaardelijk vrijlaten, dat is voorzien in de Duitse wet.”

De maximale termijn voor een definitieve beslissing over de uitlevering van Puigdemont aan Spanje, op basis van een Europees aanhoudingsbevel, bedraagt 60 dagen.

Goed nieuws

De Spaanse regering heeft de arrestatie in Duitsland van de vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont verwelkomd. De arrestatie is “goed nieuws” en toont aan dat de instellingen functioneerden, zo citeerde het Spaanse persbureau Europa Pres vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría in een eerste officiële reactie van Madrid.

Regeringsleider Mariano Rajoy heeft zich na de arrestatie al beraden met de leiders van andere parlementaire fracties, zo citeert het persbureau regeringsvertegenwoodigers. Nadere details zijn nog niet bekend.