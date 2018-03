Waarom er 100 jaar geleden een Franse beul met zijn guillotine op de trein naar Veurne stapte

26 maart 1918. Op het binnenplein van de gevangenis in het West-Vlaamse Veurne staat een vlijmscherpe valbijl van een guillotine te blinken in de zon. Op het schavot: de jonge wachtmeester Emiel Ferfaille. Hem wacht de dood door onthoofding, de allerlaatste keer dat die doodstraf in ons land zou worden uitgevoerd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Emiel Ferfaille wachtmeester en foerier (de verantwoordelijke voor de uitrusting in het leger, red.) van een bataljon van de zware artillerie. In zijn vrije tijd hield ...