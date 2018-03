Verenigde Staten en Europa wijzen massaal Russische diplomaten de deur na gifgasaanval. België doet niet mee

De Verenigde Staten zetten maar liefst 60 diplomaten het land uit naar aanleiding van de de gifaanval op oud-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. Ook veertien Europese landen volgen dit voorbeeld. België wijst voorlopig geen Russische diplomaten de deur.

Zestig Russische diplomaten in de Verenigde Staten zijn niet meer welkom in het land, meldt persbureau AP. Het gaat om 48 “gekende mensen van de inlichtingendiensten” en 12 anderen van de Russische missie bij de VN. Zij hebben zeven dagen om de VS te verlaten.

Ook moet het Russisch consulaat in Seattle dicht. Het Witte Huis motiveert dit door te verwijzen naar de nabijheid van een duikbootbasis en een groot deel van de installaties van het luchtvaart-, ruimtevaart- en defensieconcern Boeing.

De Russische ambassadeur in de VS zal “resoluut protesteren” tegen de uitwijzing. De “achterblijvende” Russische diplomaten “zullen hun werk normaal blijven doen”.

Europa volgt voorbeeld

De Europese Raad heeft maandag eveneens besloten om massaal Russische diplomaten uit te zetten. In totaal moeten uit veertien EU-lidstaten Russische diplomaten vertrekken. Zo zetten Frankrijk, Duitsland en Polen elk vier diplomaten het land uit. Tsjechië zet drie diplomaten aan de deur en Denemarken, Nederland en Italië elk twee. Uit Oekraïne moeten dertien Russische diplomaten vertrekken. Europees president Donald Tusk sluit niet uit dat de komende dagen en weken nog meer diplomaten naar Rusland worden teruggestuurd.

Letland kondigde vrijdag aan “één of meerdere” diplomaten van de Russische ambassade in Riga uit te wijzen. Groot-Brittannië zette vorige week al 23 Russische diplomaten het land uit. Het Kremlin sloeg daarop terug door een evenveel Britse diplomaten uit het land te verwijderen.

België

België wijst voorlopig geen Russische diplomaten uit, aldus de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. “Wij willen de communicatiekanalen openhouden”, klinkt het.

In een reactie aan Het Nieuwsblad bevestigt het kabinet van premier Michel verder dat de kwestie dinsdag wordt voorgelegd aan het kernkabinet.

Zenuwgasaanval

Aanleiding voor het uitwijzen van de diplomaten is de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergei Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) met zenuwgas in het Britse Salisbury begin maart. Zij werden bewusteloos op een bank aangetroffen en vechten nog altijd voor hun leven in het ziekenhuis.

Rusland ontkent iedere betrokkenheid, maar sinds de top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders vorige week onderschrijven alle lidstaten de these van de Britse regering dat het Kremlin hoogstwaarschijnlijk achter de aanslag zat. Meteen na de top werd de ambassadeur van de Europese Unie in Moskou al teruggeroepen voor overleg in Brussel. De leiders spraken toen ook af om verdere actie te coördineren.

Het Kremlin liet maandag al verstaan dat Rusland zal reageren op de uitwijzingen van Russische diplomaten. “Het wederkerigheidsprincipe zal steeds van toepassing zijn”, zo verklaarde woordvoerder Dmitri Peskov maandagochtend al.

Wie is Sergei Skripal?

Sergei Skripal werkte in het verleden als kolonel voor de Russische militaire inlichtingendienst GRU, maar werd in december 2004 gearresteerd nadat bleek dat hij al sinds 1995 (in ruil voor meer dan 100.000 euro) Russische geheimen verkocht aan de Britse geheime dienst MI6.

Skripal werd daarvoor veroordeeld tot dertien jaar strafkamp, maar kwam in 2010 vrij nadat de Britten en Amerikanen tientallen gevangen spionnen ruilden met de Russen. Skripal kreeg een pensioen van MI6, en leidde een rustig leven in zijn villa van 400.000 euro in het Zuid-Engelse Salisbury.

Skripal onthulde door zijn activiteiten voor MI6 tientallen Russische agenten in het Westen, een daad die Poetin hem volgens bronnen bij Russische inlichtingendiensten “nooit vergeven heeft”.