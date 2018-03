Alweer een nieuw veld in Brugge: Club en Cercle delen de kosten voor heraanleg

Het veld in het Jan Breydelstadion wordt heraangelegd, voor de tweede keer al dit jaar. Het nieuwe veld komt er na de veldbestorming van supporters Cercle Brugge op 10 maart tijdens de titelmatch. Cercle wou het veld op eigen kosten herstellen, maar Club wil met PO1 in het vooruitzicht geen risico’s nemen en gaf voorkeur aan heraanleg. Alles gebeurde in overleg tussen beide clubs. Beide ploegen delen de kosten.

“Samen met Club hebben we vastgesteld dat de veldbestorming twee weken geleden voor onherstelbare schade had gezorgd”, zo vertelt Cercle-CEO Marc Vanmaele. “We zijn met Club in alle stilte in gesprek gegaan en hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Ik zeg niks over wie wat betaalt maar zowel wij als Club hebben ons soepel opgesteld.”