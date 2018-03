Wankelt de stoel van minister Vandeput na de F-16-heisa? Wij vroegen het aan enkele politicologen

Hoe hard wankelt de stoel van Steven Vandeput, nu er zelfs na een week nog zaken opduiken waaruit blijkt dat de N-VA-minister van Defensie niet van alles op de hoogte is en zelfs dingen lijkt achter te houden in het F-16-dossier? “Zelf te kennen geven dat hij volgend jaar niet voor een tweede termijn gaat, maakt het er niet eenvoudiger op”, zeggen politicologen. Het is maar de vraag of zijn positie houdbaar is.