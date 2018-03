Politie zet verdwaalde bever opnieuw op weg

Leuven - De politie van Leuven heeft in de nacht van zondag op maandag een niet-alledaagse interventie afgehandeld. De agenten brachten een verdwaalde bever opnieuw op het juiste pad.

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag de melding dat er op het Smoldersplein een bever ronddoolde. Het diertje leek verdwaald en vond blijkbaar de weg naar huis niet terug. Een kolfje naar de hand van het korps dat op dat vlak heel wat ervaring heeft met verdwaalde studenten. Een patrouille kon de bever vangen en in een kooi stoppen. Het beestje had op het eerste gezicht geen verwondingen. De bever werd even later opnieuw vrijgelaten aan het water op het domein van het kasteel van Arenberg.

Leuven heeft wel wat met bevers. Goed zes jaar geleden was eenbeverfamilie zo populair dat er zelfs een tijdje beversafari’s georganiseerd werden. Vijf jaar geleden liep een bever zelfs de inkomhal van een winkel in.