Brussel -

De advocaat van de in Duitsland gearresteerde vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont overweegt momenteel niet een asielaanvraag in Duitsland voor zijn client in te dienen. Dit heeft volgens de krant Rheinische Post meester Jaume Alonso-Cuevillas tegenover de Catalaanse televisiezender TV3 gezegd.