Zo reageert president Trump op het onthullende interview van pornoster Stormy Daniels over affaire

Amerikaanse media keken de voorbije dagen reikhalzend uit naar het interview van pornoster Stormy Daniels met CBS, over haar affaire met Donald Trump. Maar minstens even hard wordt uitgekeken naar de reactie van Trump op dat interview. Voorlopig kwam die er nog niet. Of toch? Trump heeft het op Twitter over ‘zoveel fake news’. Een subtiele verwijzing naar de onthullingen van de pornoster?

“Zoveel nepnieuws. Het is nooit meer of zo onnauwkeurig geweest”, tweette Trump. “Maar met ons land gaat het goed.” Verwijst Trump met zijn beschuldigingen van ‘fake news’ naar Stormy Daniels (echte naam: Stephanie Clifford), die zondagavond op CBS een boekje opendeed over haar affaire met Trump in 2006? Wellicht wel.

So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 26, 2018

Volgens communicatiespecialisten zou Trump beter niét reageren. Dat vond onder andere ook Anthony Scaramucci, voormalig communicatiedirecteur van het Witte Huis. “Ik heb niet met hem gepraat over een specifieke strategie rond deze zaak, maar moest ik hem advies moeten geven, zou ik zeggen: laat het los en ga verder”, zei Scaramucci op de Amerikaanse zender CNN.

Dat de getuigenis van Stormy Daniels géén fake news is, wordt volgens haar advocaat Michael Avenatti bevestigd door het feit dat Daniels in detail ‘het geslachtsdeel van Trump kan beschrijven’. “Ze kan de verschillende conversaties beschrijven die ze hadden die er geen twijfel over laten bestaan dat deze vrouw de waarheid vertelt, ze kan zijn geslachtsdeel beschrijven.”

Foto: AFP

Bovendien wijst de advocaat erop dat Trump de affaire nooit echt ontkend heeft. “Hij zwijgt er gewoon over. Hij heeft al over zowat elk onderwerp getweet, maar om een of andere reden, kan hij de affaire niet ontkennen.”

Zwijgcontract

Pornoster Stormy Daniels zou in 2006 een affaire hebben gehad met Donald Trump. Vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen ondertekende de vrouw een zwijgcontract, om niet met de affaire naar buiten te komen. Volgens de pornoactrice is het contract echter ongeldig omdat het door Trump zelf nooit ondertekend werd. Afgelopen zondag deed ze op de Amerikaanse televisie haar verhaal over de affaire. Daar kan je alles over lezen via volgende link: interview Stormy Daniels.

Foto: ISOPIX