Amerikaanse toezichthouder bevestigt onderzoek naar Facebook

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft bevestigd een onderzoek te voeren naar Facebook. De toezichthouder wil weten of het technologiebedrijf de privacyrichtlijnen heeft geschonden. Vorige week deden al geruchten de ronde dat de FTC zich in Facebook zou verdiepen, maar de officiële aankondiging zorgde voor een nieuwe dreun van het aandeel op de beurs in New York.