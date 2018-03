VIDEO. Leerlingen kloppen examenstress van zich af, letterlijk

Overijse - OCMW Overijse en vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat hebben een kussengevecht georganiseerd van formaat. De actie kadert binnen het project ‘Ik zie u zitten’, dat meer aandacht wil voor geestelijke gezondheidszorg. “Kinderen krijgen via deze actie de kans om al hun examenstress eruit te kloppen”, zegt coördinatrice Nikie van kamp Kwadraat. “We hebben ook flyers op tafel gelegd met informatie over waar de kinderen terechtkunnen als ze met een probleem zitten.”

De gemeente heeft de kussens gekocht bij Ikea. Ze waren gevuld met echte pluimpjes. “We hebben een gat in de kussens gemaakt, zodat de pluimpjes eruit vliegen”, zegt Nikie.

Naast het kussengevecht vond ook de reguliere post-examenactiviteit Uitlaat plaats. “Na de December- en Paasexamens hebben we spelletjes, pizza, springkastelen en meer zodat de kinderen kunnen ontspannen”, zegt Nikie. “Binnenkort organiseren we ook een spelletje Laser Tag in de bibliotheek aan het Begijnhof. We kijken ernaar uit.”