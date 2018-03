VIDEO. Heeft Jan Vertonghen zijn favoriete WK-lied voor de Rode Duivels al gekozen?

Temse - Niemand minder dan Rode Duivel Jan Vertonghen zorgt voor een verrassing van formaat door op te duiken in de clip van het WK-lied Les Diables. Manneke van Temse, alias Nicola ‘Knipo’ De Cock, schreef het nummer zelf en hij nam er de voorbije weken ook een clip bij op.

Naast onder meer de kinderen van de lagere school in Velle kon hij ook Jan Vertonghen overhalen om mee te doen in de clip. “Wij kennen elkaar van toen we klein waren en allebei bij VK Tielrode voetbalden”, grapt Manneke van Temse. “Jan Vertonghen is de sympathiekste en meest nuchtere ster die ik ooit heb ontmoet.”