Beerschot Wilrijk beloont Pietermaat met contractverlenging

Beerschot Wilrijk heeft maandagavond het contract van verdedigende middenvelder Tom Pietermaat opengebroken. De 25-jarige voetballer verlengde zijn aflopende verbintenis met twee seizoenen.

Pietermaat wordt met zijn nieuwe contract tot 2020 de speler met de langste staat van dienst bij het nog jonge Beerschot Wilrijk. Voor hij in 2014 in het Olympisch Stadion belandde, voetbalde de middenvelder voor KV Mechelen, Rupel Boom, Eendracht Aalst en Racing Mechelen. Hij maakte de opgang naar 1B in levenden lijve mee.

Foto: BELGA

“Vaste waarde en sterkhouder”

De club benadrukt op zijn website de kwaliteiten van zijn voetballer. “Hij werd een vaste waarde én sterkhouder in het elftal van eerst Urbain Spaenhoven en nu Marc Brys. Sterk in de duels, stevig in de tackle, ballenafpakker van de beste soort, wilskrachtig aanjager,...het behoort allemaal tot zijn takenpakket. Maar de gedreven voetballer toont zich eveneens een guitige ‘practical joker’ naast het terrein en is op die manier ook voor de groepssfeer van goudwaarde.”

Pietermaat glundert bij het nieuws over zijn contractverlenging. “Ik ben meer dan tevreden en fier dat ik ook de volgende twee seizoenen nog bij Beerschot Wilrijk zal voetballen. Ik was einde contract en heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik doodgraag zou blijven. Dat de club zo snel handelt door mij een nieuw contract aan te bieden, getuigt van respect en waardering. Ik heb er echt niet lang moeten over nadenken om er mijn krabbel onder te zetten. Het steekt een beetje dat ik mijn rol niet heb kunnen spelen in de ultieme promotiestrijd met Cercle Brugge (Pietermaat is aan het revalideren van een enkelbreuk die hij opliep in de wedstrijd tegen OH Leuven, red.) , en dat de club mede daardoor de beoogde doorgroei naar 1A nog niet heeft kunnen bewerkstelligen. Maar uitgesteld is niet verloren. Naast weer helemaal fit geraken is en blijft de ultieme promotie naar hoogste afdeling mijn grootste uitdaging.”