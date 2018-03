Zo worden verkrachters in India te kijk gezet

Vier mannen die beschuldigd worden van de verkrachting van een 20-jarige vrouw in India, kregen van de politie een niet alledaagse straf. Ze moesten door de straat paraderen, waarna ze van omstaanders klappen kregen.

Shailendra Dangi lokte afgelopen weekend zijn voormalige vriendin en medestudente mee naar de kamer van een vriend, Sony Danhi. Dat deed hij onder het voorwendsel om ‘een aantal dingen uit te klaren’. Twee anderen, Dhiraj Rajput en Chiman Rajput waren daar ook. Shalendra en Dhiraj hebben daarop in de kamer de jonge vrouw verkracht. De twee anderen hielpen hun vrienden en hielden onder andere het slachtoffer in bedwang. Ze hebben ermee gedreigd haar familie te vermoorden moest ze naar de politie stappen.

De studente trok toch naar de politie, waarna het viertal kon worden opgepakt. De politie zette de beschuldigden te kijk op straat. Ze moesten door de straten van Bhopal paraderen, waarbij ze van omstaanders klappen kregen. Daar zijn beelden van. Op die beelden is te zien hoe vrouwen de mannen een slag in het gezicht geven. Ook agentes delen klappen uit. Het viertal werd ook gedwongen om zichzelf te slaan, onder andere met hun schoenen.

Die niet alledaagse straf van de politie kadert volgens hoofdinspecteur Jaideep Kumar mee in de acties om ervoor te zorgen dat potentiële daders worden afgeschrikt, dat vrouwen die verkracht worden wel degelijk een klacht kunnen indienen en dat ze wel degelijk zullen geloofd worden. Dat was lange tijd in India niet het geval. Jarenlang heerst er al een cultuur van verkrachting, waarbij de vrouwen die verkracht worden vaak soms zélf gestraft werden door de politie.

Foto: Youtube