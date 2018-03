Minister Vandeput na heisa rond vervanging F-16’s: “Ik denk niet aan ontslag”

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) denkt er niet aan om ontslag te nemen. Dat zei hij maandagavond in TerZake. Vandeput voegde eraan toe dat hij niet wegloopt van problemen. De minister kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen over het dossier rond de levensduur en al dan niet vervanging van de F-16’s van het leger.

De voorbije dagen is gebleken dat de legertop een rapport over de F-16’s van het leger voor de minister had achtergehouden. Uit dat rapport bleek dat de Belgische F-16’s langer kunnen meegaan dan werd aangenomen.

De minister kreeg hiervoor heel wat kritiek te verwerken. Onder andere oppositiepartij SP.A suggereerde het ontslag van de minister. Maar die is dat niet van plan. “Ik denk niet aan ontslag”, zo zei hij in TerZake. “Ik ben begonnen aan de heropbouw van defensie. Ik heb een project opgestart en wil dat verderzetten.”

