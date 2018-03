Anneke verloor haar man bij de treinramp in Buizingen. Acht jaar later vergeeft ze de treinbestuurder. “Ik ben woest op u geweest, maar vandaag niet meer”

Ze stond gisteren voor het eerst oog in oog met de treinbestuurder die acht jaar geleden in Buizingen een rood licht genegeerd zou hebben en zo mee de dood van haar man veroorzaakte. Anneke (43), weduwe van Philippe Vanden Eynde (foto), stevende recht op hem af. Niet om hem de mantel uit te vegen. Wel om te zeggen dat ze hem vergeeft.

Treinbestuurder Robin Vanden Bemden (39) was er niet gerust in. In de raadkamer werd hij gisteren voor het eerst geconfronteerd met de slacht­offers en nabestaanden van de treinramp waarbij 19 mensen ...