Na dodelijk ongeval: er waren al vaker problemen met zelfrijdende Uber-auto’s

Alle experimenten met zelfrijdende auto’s van Uber werden vorige week stopgezet nadat een vrouw door zo’n zelfrijdende wagen werd doodgereden. “Een ongeval dat niet te vermijden was, ook niet met een wagen mét bestuurder”, zo klonk het achteraf. Maar intussen blijkt dat de zelfrijdende Uber-auto toch niet helemaal vrijuit gaat bij het dodelijke ongeval.

Intussen blijkt namelijk dat de wagens waarmee Uber experimenteert al vaker problemen hebben gehad. Dat staat te lezen in de Amerikaanse krant New York Times. Die krant kon documenten inkijken waaruit dat blijkt. Zo zouden de wagens slecht functioneren wanneer ze naast grote vrachtwagens rijden of wanneer ze in de buurt van wegwerkzaamheden rijden.

Dat is niet persé zo omdat het zelfrijdende wagens zijn: het probleem is wel degelijk vooral gekoppeld aan zelfrijdende auto’s van Uber. Bij zelfrijdende voertuigen van Waymo moet bijvoorbeeld gemiddeld om de 9.000 kilometer ingegrepen worden door de bestuurder (die verplicht nog steeds aan boord is). Bij Uber is dat om de 21 kilometer.

Experts die de beelden bekeken hebben van het ongeval zijn intussen ook al tot de conclusie gekomen dat de wagen in deze situatie wel degelijk had moeten kunnen ingrijpen. Dergelijke auto’s zijn namelijk uitgerust met radar- en lasersystemen die 360 graden rondom de wagen kunnen kijken.

Het ongeval met de autonome Uber-auto gebeurde een week geleden, op zondagavond. Rond 22 uur reed Rafaela Vasquez met zo’n zelfrijdende auto door de straten van Tempe (in de Amerikaanse staat Arizona). Terwijl die het werk deed – zij zat enkel achter het stuur om te kunnen ingrijpen in het geval er iets mis zou gaan – keek zij wat in het rond. Maar dan ging er iets grondig mis: de wagen merkte een overstekende vrouw niet op en reed die aan. Elaine Herzberg werd geraakt met bijna 65 kilometer per uur. De 49-jarige vrouw werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. Ze is de eerste voetganger die is overleden bij een ongeval met een zelfrijdende wagen

Uber heeft na het ongeval alle experimenten met zelfrijdende wagens stopgezet. Ook andere bedrijven hebben dat intussen gedaan.