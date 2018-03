Na de oefenduels tegen Mexico en Japan in november zijn de twijfels nog gegroeid. Die moeten de Rode Duivels nu wegnemen

We zijn het gewoon. Of het nu Gibraltar, Cyprus of Estland is, Roberto Martinez gebruikt in zijn analyse over de tegenstander altijd wel minstens één keer het woord ‘indrukwekkend’ en ‘fantastisch’. Dat is bij Saudi-Arabië niet anders. Maar meer dan over de tegenstander gaat het over de Rode Duivels zelf. Na de oefenduels tegen Mexico en Japan in november zijn de twijfels nog gegroeid. Die moeten toch liefst weggenomen worden.