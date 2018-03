Jonge Duivels blijven winnen: nu ook Hongarije overtuigend voor de bijl

Enkele dagen na de knappe 1-4 zege op het veld van Nederland heeft de Belgische U21 ook Hongarije geklopt in de kwalificaties voor het EK. Dankzij doelpunten van Schrijvers, Lukebakio en Dimata werd het 3-0 aan den Dreef in Leuven. Voor de kleine broertjes van de Rode Duivels is het de vierde opeenvolgende zege in de kwalificaties voor het EK. Daar staan de Belgen met een 17 op 21 autoritair op kop, al kan Zweden virtueel nog op gelijke hoogte komen.

Hongarije telde amper drie punten achterstand op groepsleider België in groep 6 van de EK-kwalificaties en beloofde dus een moeilijke opdracht te worden voor de jonge Belgen. Toch kwam de match al vroeg in een beslissende plooi te liggen. Een sterk spelende Samuel Bastien (Chievo, ex-Anderlecht) stuurde na tien minuten al Landry Dimata diep. De spits van Wolfsburg werd even vastgehouden door de Hongaar Toth: meteen rood. Enkele minuten later effende kapitein Siebe Schrijvers het pad met een knap afstandsschot. De Belgen domineerden, maar Dimata kon een voorzet voor open doel niet tussen de palen deviëren en een heerlijke lob van Isaac Mbenza stierf op de binnenkant van de paal.

Na de pauze buitte de thuisploeg het mannetje meer wel uit. Mbenza schilderde de bal op het hoofd van Lukebakio, die mooi in de verste hoek verlengde. Even later deed Dimata de deur voor een Hongaarse terugkeer helemaal dicht toen hij aangetikt werd in de zestien. Vanop de stip trapte hij de 3-0 op het bord. Ook daarna hield de Belgische omsingeling aan. Linksback Senna Miangue (Inter) haalde keer op keer de achterlijn, maar doelman Demjen was alert op een handvol gevaarlijke centers.

Door de zege telt België nu zes punten voorsprong op zowel Hongarije als Zweden. De Zweden hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld en kunnen dus bij twee zeges op gelijke hoogte komen. Voor de Belgen wachten nu nog drie uitwedstrijden in Malta, Hongarije en Zweden.