Heineken in het oog van de storm door nieuwe reclamespot: “Vreselijk racistisch”

Het Nederlandse biermerk Heineken krijgt sinds kort bijzonder veel kritiek te verduren. De nieuwste reclamespot over de Heineken Light zou volgens velen namelijk een racistische ondertoon hebben. Intussen heeft het bedrijf al zijn excuses aangeboden en de commercial verwijderd.

De slogan ‘sometimes, lighter is better’ kan niet bij iedereen op sympathie rekenen. Foto: Heineken

De reclamespot was tijdelijk te zien in zowel de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland als Australië. Het moest de Heineken Light aanprijzen, een speciale variant van het bier dat amper 99 calorieën bevat. In plaats daarvan viel de clip voornamelijk op door het “racisme” dat volgens velen in de clip is geslopen.

Ophefmakende slogan

De spot laat aanvankelijk zien hoe een barman een flesje Heineken Light in de richting van een vrouw met een glaasje wijn laat glijden. Gedurende de clip vordert, glijdt het drankje eerst nog voorbij drie zwarte personen, om uiteindelijk aan te komen bij de dame. De slogan die de clip afsluit, zorgt in combinatie met de voorgaande beelden voor de meeste ophef: ‘Sometimes, lighter is better.’

De heisa ontstond voornamelijk nadat de wereldberoemde artiest Chance The Rapper het probleem met de reclamespot aankaartte. Via een bericht op Twitter gaf hij duidelijk te kennen dat hij niet blij was met de video. “Ik denk dat sommige bedrijven met opzet racistische advertenties delen om meer bekeken te worden”, stelde hij onder meer. “De ‘sometimes, lighter is better’ commercial is vreselijk racistisch.”

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) March 26, 2018

Im not saying boucott them or go off im just noticing how often it happens and I think they baiting consumers and tweeters and freelancers and shit. Like I didnt wanna tweet about it so bad but its like how can u not — Chance The Rapper (@chancetherapper) March 26, 2018

Ondanks zijn ongenoegen wil hij geen boycot starten tegen het bedrijf. “Ik merk gewoon op hoe vaak dit gebeurt”, aldus de 24-jarige Amerikaan. “Normaal gezien wilde ik hier niet over tweeten, maar in dit geval is dat vrijwel onmogelijk. Ik denk dat ze op deze manier consumenten en twitteraars willen aanstoken.”

Chance The Rapper. Foto: REUTERS

“Vergezocht”

Sindsdien hebben mensen van over de hele wereld al een mening klaar over de spot. Velen van zijn fans lijken het met hem eens te zijn, maar sommigen blijken toch niet helemaal overtuigd. “Een beetje vergezocht”, klinkt de boodschap van tegenstanders.

Niettemin heeft Heineken inmiddels besloten om de spot van hun sociale media te verwijderen en niet meer te laten uitzenden. Twee soortgelijke commercials die voorafgaand aan de slogan echter geen zwarte personen tonen, blijven wel te zien. “We hebben ons doel gemist”, klinkt het bij Bjorn Trowery, een woordvoerder van het biermerk, in een reactie aan Daily Mail. “Al decennia heeft Heineken diverse marketingcampagnes op poten gezet die aantonen dat er meer is dat ons samenbrengt dan ons scheidt. Hoewel we hierbij het gevoel hadden dat de spot verwees naar Heineken Light, nemen we de feedback ter harte en zullen die gebruiken om onze toekomstige campagnes te beïnvloeden.”