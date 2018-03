Agent deelt kopstoot uit in Overpoort

Gent - Een Gentse politieagent stond gisteren voor de correctionele rechter omdat hij op 14 juni 2016 in de vroege uurtjes een kopstoot uitdeelde in een café in de Overpoort.

De man was op dat moment niet in functie. Een kennis van het slachtoffer verklaarde gisteren dat de agent in de mannen­toiletten zonder reden plots een kopstoot gaf aan een jongeman, waarna een vechtpartij losbarstte. De agent verklaarde dat de jongeman de eerste klap uitdeelde en dat hij zich gewoon verdedigde. Op 23 april mogen het slachtoffer en de betrokken agent hun zegje doen voor de rechter.

