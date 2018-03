Gezin met twee kinderen ontsnapt aan brand dankzij rookmelders

Aarschot - Een vrijstaande woning aan de Gijmelsesteenweg in Aarschot is gisteren omstreeks 20.30 uur zwaar beschadigd na een uitslaande garagebrand. Er vielen geen gewonden maar de rook- en waterschade is aanzienlijk. Het gezin reageerde perfect nadat ze door de rookmelders het vuur ontdekt hadden.

“De bewoners, een koppel met twee kinderen, zijn verwittigd door de rookmelders”, vertelt luitenant Stefan Vanlingen van de Aarschotse brandweer. “Meteen hebben ze ramen en deuren gesloten, waarop ze naar buiten zijn gegaan. Ze hebben een perfecte reactie gehad.”

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit de garage. Daarin stonden twee voertuigen. “Daardoor was de brandlast in dat deel van het huis groot en is het plafond van de garage door de hitte haar draagkracht kwijt. Ik kan niet meer garanderen dat het er een veilige situatie is”, aldus nog Vanlingen.

Over de precieze oorzaak van de brand kon de brandweer zich gisteravond niet uitspreken.

Behalve de garage kon het woongedeelte, op wat rookschade na, gevrijwaard worden. De familie wordt in afwachting van een herstelling opgevangen bij familie.

Door de brand zaten ook enkele gezinnen in de buurt zonder stroom. Medewerkers van de nutsmaatschappij kwamen langs voor de herstellingen.

Tijdens de bluswerkzaamheden was de Gijmelsesteenweg lokaal afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Er was ook een omleiding voor de bussen van De Lijn, met een kleine vertraging tot gevolg.