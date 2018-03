Aspe en Marec starten samen uitgeverij

Boezemvrienden Pieter Aspe (64) enMarec(62) richten een uitgeverij op, Aspe NV. Die was afgelopen drie jaar onderdeel van uitgeverij Manteau, vanaf volgende week dinsdag nemen de succesvolste misdaadauteur van Vlaanderen en de huiscartoonist van deze krant de touwtjes zelf in handen. In eerste instantie publiceren ze enkel eigen werk, zowel individueel als gezamenlijk.