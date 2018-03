Hevige rookontwikkeling in appartementsgebouw: 3 verdiepingen geëvacueerd

Nieuwpoort - De brandweer en meerdere ambulances zijn maandagavond laat uitgerukt na hevige rookontwikkeling in een appartement.

Het gaat om een appartementsblok in de Franslaan in Nieuwpoort. Zeker drie verdiepingen, met tien à vijftien mensen, werden geëvacueerd. Eén persoon met rookvergiftiging werd naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kreeg rond 22.45 uur een melding binnen van rookontwikkeling in een flatgebouw van tien vlak bij de dijk in Nieuwpoort. De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke. “Op de achtste verdieping was er massale rookontwikkeling in de trappenhal, waardoor een aantal mensen van de hogere verdiepingen het appartement niet konden verlaten”, zegt woordvoerder van de brandweerzone Westhoek, Kristof Louagie. “Tien à vijftien mensen moesten worden geëvacueerd.”

Volgens de brandweer is er aanzienlijke rook- en waterschade op de zesde, zevende en achtste verdieping. Ze meet nu de schade op om te bekijken of de verschillende appartementen nog bewoonbaar zijn. Voor een vijftal bewoners moet opvang worden gezocht.

De precieze oorzaak van de rookontwikkeling moet nog worden onderzocht.