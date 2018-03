Vanavond nemen de Rode Duivels het vriendschappelijk op tegen Saudi-Arabië met het oog op het WK in Rusland. Naar deze drie Saudi’s moeten we vanavond uitkijken.

1. De goaltjesdief van 31

Mohammad Al-Sahlawi (31). Speelde haast een leven lang in eigen land bij Al-Nassr met wie hij twee keer kampioen werd. In zijn carrière goed voor net geen gemiddelde van één doelpunt per twee matchen, al doet hij bij de nationale ploeg nog een stuk beter. liefst twintig keer in de 24 interlands die hij speelde. In de kwalificatiecampagne was hij mede door vijf treffers tegen Oost-Timor goed voor zestien rozen. Daarmee werd hij samen met Ahmed Khalil (Verenigde Arabische Emiraten) en Robert Lewandowski (Polen) wereldwijd topschutter in de WK-kwalificaties.

2. De Anderlecht-flop

Osama Hawsawi (33) is in België vooral bekend om zijn passage bij Anderlecht.kwam in de zomer van 2012 naar AnderlechtHawsawi, de eerste Saudi ooit in de Jupiler Pro League, werd met de nodige bombarie aangetrokken, maar vertrok in november alweer naar zijn thuisland om er bij Al-Ahli te gaan voetballen. Zijn nalatenschap in België: één basisplaats in de competitie tegen Oud-Heverlee Leuven en één basisplaats in de beker tegen Francs Borains. Telkens werd de centrale verdediger vroegtijdig naar de kant gehaald. Vreemd genoeg werd Hawsawi financieel een enorme meevaller voor Anderlecht. Opmerkelijk: paars-wit haalde hem gratis, maar kon hem een paar maanden later voor anderhalf miljoen euro verkopen aan Al Ahli.

3. De straatvoetballer

Ahmed Al-Faqi mag hopen op een invalbeurt van een paar minuten. Best opvallend voor iemand die vorig jaar eigenlijk nog geen voetballer was. Al-Faqi (25) werd pas in januari ingelijfd door Al-Hilal. Nog geen drie maanden geleden.Waar zij hem vonden? Op straat. Letterlijk. De flankaanvaller vulde zijn dagen als straatvoetballer en werd pas recent opgemerkt door de nationale scouting van Saudi-Arabië. In zijn korte periode bij Al-Hilal imponeerde de al 25-jarige Al-Faqi meteen, wat hem nu een eerste selectie voor de nationale ploeg opleverde. Vorige vrijdag mocht hij tegen Oekraïne invallen in blessuretijd. Mogelijk mag de straatvoetballer dat in het Koning Boudewijnstadion opnieuw doen.