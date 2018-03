Dat belooft: nu discussieert Engeland zelfs al over wie kapitein moet zijn

Als ze in Engeland ergens tumult over kunnen maken in de tabloids, dan zullen ze het niet laten. Onderwerp van discussie vandaag: de kapiteinsband bij de nationale ploeg.

Engeland-coach Gareth Southgate ontmoet vier spelers om te praten over aanvoerderscrisis. Het was een titel in de Engelse pers deze week. Alleen het woord al: aanvoerderscrisis. “Als je al geen deftige aanvoerder vindt, zegt dat veel over het niveau van de ploeg”, klonk het gisteren bij één van de Engelse journalisten op de persconferentie van de Rode Duivels.

Waar draait het om? Wel, in Engeland dragen ze tradities hoog in het vaandel. En één van die tradities is dat dé topspeler van zijn generatie de aanvoerdersband draagt bij de nationale ploeg. Moore, Keegan, Robson, Shearer, Beckham… Maar sinds het afscheid van Rooney kiest Gareth Southgate niet voor één vaste aanvoerder. Hij wisselt af tussen Harry Kane, Eric Dier, Joe Hart en zelfs Jordan Henderson. En dat wordt niet gesmaakt in Engeland. Het volk wil een duidelijke kapitein. Southgate stelde dan maar voor om de speler met de meeste caps de band te geven, maar ook dat is een probleem. Doelman Joe Hart is met 75 interlands de meest ervaren speler, maar hij is wellicht geen eerste keus.

En dus droeg Hender­son tegen Nederland de band, maar dat vinden velen geen waardige kapitein. Wie dan wel? Kane is de enige die boven de rest kan uitstijgen. Maar die is geblesseerd. Southgate heeft aangekondigd dat hij voor het WK een vaste kapitein zal aanduiden.