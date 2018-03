Hoe Saudi-Arabië de pijnpunten van de Rode Duivels zal proberen blootleggen

Usain Bolt moet zich laten naturaliseren. Niet Borussia Dortmund, maar Saudi-Arabië is de ideale ploeg voor hem. De tegenstander van de Rode Duivels is een team dat teert op zijn pijl-uit-de-boogspelers. Hun kracht? Snelheid, een niet onaardige techniek en een heel aparte manier van druk zetten. Tactisch gezien de perfecte tegenstander voor de Rode Duivels om een antwoord te vinden op drie vraagtekens die onder Martinez naar boven zijn gekomen.

1. Houdt de driemansdefensie stand tegen de pressingmachine?

Gelezen in een interview met gewezen bondscoach Bert van Marwijk in Voetbal International: “De counter zit bij de Saudi’s ingebakken in hun ...