Zara (13) werd gegrepen door een vuilniswagen op terugweg van school. “Ze was zo’n vrolijk, uniek meisje”

Meeuwen-Gruitrode -

“Eén klap en onze prachtige kleindochter is er niet meer. Ze had zoveel dromen en was zelfs geselecteerd voor The Voice”, klinkt het bij opa Jacobus. Zijn kleindochter ­Zara Braeken (13) werd in Meeuwen-Gruitrode gegrepen door een achteruitrijdende vuilniswagen toen ze de straat overstak. Het meisje was op slag dood.