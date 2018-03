Bondscoach Martinez is op zijn hoede, zoals blijkt uit de verwachte opstelling van de Rode Duivels

Met de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië wordt vanavond (20u45) in een ongeveer voor de helft gevuld Koning Boudewijnstadion de eerste van in totaal vier WK-voorbereidingswedstrijden afgetrapt.

Waarom de Rode Duivels absoluut moeten winnen van Saudi-Arabië

Een belangrijke eerste waardemeter, want de laatste interlands dateren al van eind vorig jaar en bovendien is Saoedi-Arabië min of meer vergelijkbaar met Tunesië, WK-tegenstander van de Belgen op 23 juni in het stadion van Spartak Moskou. Al hebben de Saoedi’s met Juan Antonio Pizzi een voormalige spits, geboren in Argentinië en gevormd door de Spaanse voetbalschool, als bondscoach. En die is naar eigen zeggen niet naar Brussel gekomen om zich in te graven.

Daarnaast is het ook de laatste oefengalop vooraleer er een voorselectie van maximaal 35 spelers moet worden ingediend. Martinez liet eerder al verstaan een 33-tal spelers te zullen selecteren, een lijst die even later moet uitgedund worden tot 23 voor Rusland. Het merendeel van die spelers zat nu al in de 28-koppige selectie, aangevuld met huidige afwezigen als Christian Benteke, Nacer Chadli en eventueel ook de herstellende Steven Defour. “Elke wedstrijd brengt meer info om een uiteindelijke selectie te maken. De wedstrijd van dinsdag is dus belangrijk, maar niet doorslaggevend”, klonk het.

Na de vlotte WK-kwalificatie eindigde het vorige jaar ietwat in mineur met het 3-3 gelijkspel tegen Mexico en de nipte 1-0 zege tegen Japan. Er weerklonk, ook vanuit de eigen spelersgroep, gemor omtrent het geleverde spel van de Rode Duivels. Kevin De Bruyne ventileerde openlijk dat het allemaal wel wat beter mocht en stelde ook het tactische systeem in vraag. Thibaut Courtois wil dan weer winnaars op het veld zien en plaatste op zijn beurt vraagtekens bij de tactiek.

Martinez is op zijn hoede

Martinez is alvast op zijn hoede. Er zijn immers ook de uitlatingen van Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois die vinden dat de progressie bij de Rode Duivels niet snel genoeg gaat. “Te veel op talent, te weinig als ploeg”, zegt De Bruyne. “De flankspelers staan te hoog”, aldus Courtois volkomen terecht. “En nog niet genoeg winnaarsmentaliteit.”

Daarom zal Martinez vandaag niet met een experimenteel elftal op de proppen komen. “Ons normale elftal van in de voorronde in ons normale systeem”, zei hij. Het is nochtans een oefenwedstrijd, dienen die niet om wat dingen uit te proberen?

Neen dus. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de Catalaan zijn 23 namen voor het WK al in het hoofd heeft, met de afwezige Chadli als zekerheid en Nainggolan en Benteke die nog een weg hebben af te leggen.

Weinig wijzigingen

Veel veranderingen moeten er dinsdag echter niet verwacht worden. De bondscoach zal in de eerste helft niet experimenteren. Nainggolan en Anthony Limbombe krijgen wel zeker hun kans om zich in de WK-selectie te spelen.

In doel is Simon Mignolet de logische vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois, achterin lijken de plaatsen weggelegd voor Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Jan Vertonghen. Op het middenveld mag Axel Witsel zich opmaken voor een basisplaats, net als Kevin De Bruyne. Thomas Meunier (rechts) en Yannick Carrasco (links) zijn dan de wingbacks.

Foto: rr

“ Radja Nainggolan mag zich aan speelminuten verwachten”, liet de bondscoach weten. Voor de middenvelder van AS Roma zal het dan als invaller zijn. Maandag ontbrak hij wel op training wegens “persoonlijke redenen”. Mousa Dembélé werkte dan weer individueel. Voorin spelen aanvoerder Eden Hazard en Dries Mertens in steun van Romelu Lukaku.

Na de vriendschappelijke match tegen Saoedi-Arabië volgen vlak voor het WK drie oefenwedstrijden tegen respectievelijk Europees kampioen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni). Na de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica reizen de Duivels af naar Rusland, waar in groep G Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad) wachten.

Na oefenduels tegen Mexico en Japan zijn twijfels over Rode Duivels nog gegroeid. Wat kan wedstrijd tegen ‘zwak broertje’ Saudi-Arabië daaraan veranderen?