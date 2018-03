CLUBNIEUWS. Coucke nog steeds niet officieel Anderlecht-voorzitter, Club-speler betrokken bij kettingbotsing

Verwacht werd dat de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) gisteren de overname van Anderlecht zou goedkeuren en Marc Coucke officieel RSCA-voorzitter zou worden, maar het bleef stil. Waasland-Beveren boert goed maar de Freethiel loopt wel leeg: zowat alle sterkhouders vertrekken stelselmatig, maar ze vullen wel de schatkist. Club-verdediger Stefano Denswil raakte gisteren betrokken bij een kettingbotsing in de Amsterdamse Coentunnel. Goed nieuws dan weer in Luik voor Zinho Vanheusden waar een geërgerde Mpoku eveneens al terug is. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Coucke ten laatste vrijdag voorzitter

Maandag 26 maart werd beschouwd als de dag dat de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de overname van Anderlecht zou goedkeuren en Marc Coucke officieel RSCA-voorzitter zou worden. Maar gisteren bleef het stil. “Ten vroegste woensdag en ten laatste vrijdag geven we ons oordeel over de overname van Anderlecht”, aldus Véronique Thirion van de BMA. “Dat betekent niet dat er problemen zijn. We voeren gewoon een marktonderzoek.”

“We stelden onder meer vragen aan de Pro League en aan de andere eersteklassers om te polsen naar hun perceptie van deze overname en om zicht te krijgen op de verdeling van het tv-geld. Dat is de normale procedure”, aldus Thirion. “Zonder bijkomende vragen kan het nu snel gaan.”

Zolang de BMA de overname niet goedkeurt, kan Marc Coucke geen officiële beslissingen nemen bij Anderlecht.(jug)

CLUB BRUGGE. Denswil betrokken bij een kettingbotsing

Club Brugge-verdediger Stefano Denswil is gisteren met de schrik vrijgekomen tijdens een zwaar verkeersongeval. De Nederlander was betrokken bij een kettingbotsing in de Coentunnel in Amsterdam. In totaal reden zes wagens op elkaar in, waaronder de Mercedes-AMG C63S van Denswil. Hij reed in op de staart van de kettingbotsing en liep enkel blikschade op aan zijn wagen. Denswil wordt vandaag gewoon op training verwacht.

Vandaag hervatten de spelers van Club Brugge de trainingen na drie dagen vrijaf. Ze doen dat voor de laatste keer voor het grote publiek, want deze voormiddag vindt de enige open training van de week plaats. Vanaf morgen trainen Leko en zijn troepen achter gesloten deuren om de match tegen Genk voor te bereiden. Club traint vanochtend om 10.30 uur aan het Jan Breydelstadion. Nakamba verloor na strafschoppen met Zimbabwe tegen Angola (2-2), Masovic won met de beloften van Servië met 0-6 tegen Gibraltar. Het duo sluit zo snel mogelijk aan.(jve, gma)

STANDARD. Geërgerde Mpoku is al terug

Paul-José Mpoku zou normaal vandaag een oefenwedstrijd met Congo spelen tegen het Tanzania van Aly Samatta, maar de vleugelspits van Standard keerde gisteren al huiswaarts. Mpoku stoorde zich aan organisatorische problemen en besloot samen met drie collega-internationals Gaël Kakuta, Arthur Masuaku en Jordan Ikoko te vertrekken. Standard-verdediger Christian Luyindama komt wel nog in actie.

Goed nieuws voor Zinho Vanheusden (18). Na ruim vijf maanden revalideren heeft de Hasseltse Inter-huurling voor het eerst met de groep meegetraind. Bedoeling is dat hij binnen twee à drie weken matchritme begint op te doen bij de beloften. Vandaag (14.20 uur) vindt de oefeninterland Japan-Oekraïne plaats op Sclessin. Abonnees van de Rouches kunnen voor tien euro binnen.(bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Voor bijna jaarbudget aan spelers verkocht

Waasland-Beveren boert goed. De Waaslanders verkochten vorige week nog de 27-jarige verdediger Rudy Camacho – die maar één jaar contract meer had – aan het Canadese Montréal Impact en kregen daar 750.000 euro voor. De Freethiel loopt wel leeg. Zowat alle sterkhouders vertrekken stelselmatig, maar ze vullen wel de schatkist. W.-Beveren verkocht dit seizoen ook al Zinho Gano (KV Oostende) voor 2,5 miljoen, Ryota Morioka (Anderlecht) voor bijna 3 miljoen en Ibrahima Seck (Genk) voor circa 1 miljoen. Alles samen goed voor 7,25 miljoen euro, terwijl het jaarlijkse budget van de club 8,5 miljoen bedraagt.

Voor de spelers staat er vandaag een training op het programma. Woensdag hebben ze een dagje vrijaf. Donderdag sluiten de internationals in principe aan. (jug, whb)

KV OOSTENDE. Jali terug naar Zuid-Afrika?

Andile Jali (27) is in juni einde contract bij KV Oostende. De middenvelder gaat niet bijtekenen, maar zijn entourage probeert hem toch warm te maken voor een Europese transfer. Er is Franse en Zweedse (Djurgården?) interesse, maar Jali zelf spreekt vooral over een terugkeer naar Zuid-Afrika. “In mijn hoofd is het duidelijk. Ook voor mijn vrouw en mijn gezin. Het is tijd om terug te keren naar mijn familie. Het is niet makkelijk om mijn kinderen maar één keer om de drie maanden te zien”, zei hij op de Zuid-Afrikaanse tv. Jali is getrouwd met de realityster Nonhle Ndala, met wie hij een dochter heeft en sinds vorige zomer ook een tweeling, die wordt opgevoed in Zuid-Afrika. De topclubs Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates zijn geïnteresseerd in Jali.

Op de maandagtraining ontbraken nog de internationals Tomasevic, Nkaka, Banda, Rezaeian en Zivkovic en de geblesseerden Jonckheere (hiel), Jali (adductoren), Bossaerts (hamstrings) en Musona (hamstrings). Wel heeft Musona de individuele training hervat. Rajsel traint weer voluit mee.(jug, jve, rpo)

AA GENT. Volgende week open training

AA Gent werkt volgende woensdag om 14 uur een open training af in de Ghelamco Arena, die dus toegankelijk zal zijn voor alle fans. De beloften probeerden op bezoek bij RC Genk hun bekerdroom levendig te houden en kregen hiervoor versterking van de A-kern in de persoon van doelman Swolfs, verdediger De Smet, middenvelder Raskin en flankaanvaller Koita. Voor rust toonde de thuisploeg zich echter enorm efficiënt en bij rust stonden de jonge Buffalo’s al 2-0 achter. Nog voor het uur scoorde Genk de 3-0, ook de eindstand.(ssg)

ANTWERP. Twee vrije dagen na stage in Spanje

De Antwerp-kern heeft er net een tiendaagse stage in het Spaanse Roldan opzitten. De riem mocht er dus even af voor coach Laszlo Bölöni, die zijn manschappen tot en met vandaag vrij gaf. Vanaf morgen start de voorbereiding op de eerste wedstrijd in Play-off 2, volgende week maandag thuis tegen KV Oostende. De aftrap op paasmaandag is voorzien om 14.30 uur.(stdr)

KRC GENK. Nieuwe grasmat in twee fasen

Gisteren werd in de Luminus Arena gestart met het afgraven van de grasmat tot aan de veldverwarming. Later deze week wordt een nieuwe zanderige ondergrond aangebracht, waarna begin volgende week een nieuwe grasmat wordt uitgerold. In een tweede fase, na Play-off 1, wordt de natuurlijke mat versterkt met miljoenen kunstvezels. Op het B-veld plaatsten de beloften zich gisteravond voor de halve finales van de Belgische beker. De bekerhouder had weinig moeite met AA Gent (3-0).(mg)

LOKEREN. Internationals aan het werk

In Amerika werkt Ari Skulason met IJsland een voorbereidingsprogramma af in aanloop naar het WK. IJsland verloor afgelopen weekend met 3-0 van Mexico, Skulason speelde de hele wedstrijd. De Wolf werd voor het eerst opgeroepen voor de U21 van de Belgische ploeg. In de match tegen Nederland (1-4) zat hij op de bank. Torres zit in de selectie van de U20 van de VS, dat in Spanje een voorbereiding afwerkt op het WK. Ze wonnen (1-0) en verloren (2-0) al tegen Frankrijk. Binnenkort volgt nog een match tegen de U21 van Atlético Madrid.(whb)

ZULTE WAREGEM. Essevee integreert Soccer School in klassieke jeugdacademie

Het bestuur van Zulte Waregem nam vorige week de beslissing om de Soccer School van Thomas Caers te integreren in de klassieke jeugdwerking. Caers wordt trainer van de U18. De beslissing bracht commotie teweeg omdat boze ouders opperden dat maar liefst 36 kinderen op straat kwamen te staan. Een beetje kort door de bocht, want door de hervorming van de U17 en U19 tot U18 is dat niet anders bij de overige profclubs, waar veel spelers van de U17 en U19 weg moeten. Zulte Waregem benadrukt dat niemand moet vertrekken en dat er voor elke speler een oplossing wordt gezocht. “Investeren in infrastructuur en een hybride jeugdopleiding met klassieke jeugdopleiding en Soccer School viel steeds moeilijker te rijmen met de ambitie ieder jaar bij de beste zes ploegen van België te behoren. De Essevee Soccer School wordt zo geïntegreerd in de jeugdopleiding van de Essevee Academie”, aldus sportief coördinator Joric Vandendriessche. Zulte Waregem pakt ook de U21 onder handen. Er is een akkoord met Thomas Schepens om vanaf volgend seizoen de beloften te leiden en voor een betere doorstroming te zorgen.(kv)