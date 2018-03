Francken stuwt N-VA opnieuw naar recordscore

Met ruim 32 procent scoort N-VA voor het eerst weer even hoog als bij de laatste verkiezingen in 2014. Vooral staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken krijgt veel steun. Dat blijkt uit de politieke barometer van De Standaard.

Alleen premier Charles Michel is in Vlaanderen nog populairder dan Theo Francken

De motor van N-VA komt in dit verkiezingsjaar opnieuw op vol toerental. Voor het eerst sinds de ­federale stembusslag van 2014 haalt de partij van Bart De Wever in de politieke barometer van De Standaard, VRT, RTBF en La Libre Belgique in Vlaanderen weer de recordscore van 32,4 procent. Bij de vorige peiling een half jaar ge­leden was dat nog 28 procent. Het verlies opgelopen tijdens de huidige regeerperiode is zo helemaal weg.

SP.A onder 10 procent

De Vlaams-nationalisten hebben meer dan een straatlengte voorsprong op hun coalitiepartners CD&V (16,4 procent) en Open VLD (14,7 procent), die allebei dalen en nu zelfs samen opgeteld kleiner zijn dan N-VA. Groen (13,8 procent) houdt dan weer stand op de vierde stek, terwijl SP.A (9,5 procent) voor het eerst wegzakt naar minder dan tien procent. Daarna volgen Vlaams Belang (7,5 procent) en PVDA (4,9 procent).

De remonte van N-VA valt samen met de kroning van Theo Francken tot populairste Vlaamse politicus. Zo goed als de helft van de gepeilde Vlamingen kan zich voorstellen op de federale staatssecretaris van Asiel en Migratie te stemmen. In oktober was dat nog 42 procent, minder dan drie jaar geleden een kwart. Alleen premier Charles Michel (MR) is vandaag populairder. Francken treedt zo bijna toe tot het erg selecte clubje van politici die ooit de helft van Vlaanderen konden bekoren.

Steun voor stijl

Die populariteit vertaalt zich in een grote steun voor Franckens bestuursstijl. Twee derde van de ondervraagden zegt te staan achter “de manier waarop Theo Francken zijn beleid over asiel en migratie verdedigt”. Een klein kwart is tegen. Naast de kiezers van N-VA en Vlaams Belang keurt ook een meerderheid van het kiezerskorps van Open VLD, CD&V, SP.A en zelfs PVDA de politieke stijl van de staatssecretaris goed. Enkel de groenen liggen dwars. Sterker nog: Francken wordt haast uit het niets de derde populairste gepeilde politicus onder SP.A-kiezers, als enige N-VA’er in de top 10. Ook bij het electoraat van Open VLD en CD&V zit hij bij de tien populairste ­politici, wat opvalt gezien de frequente verwerping van Franckens stijl door de top van beide partijen.

“Het migratie- en veiligheidsdebat leeft sterker dan velen denken”, reageert Francken, die zijn stijl verdedigt. “Veel mensen vinden dat dat weleens mag, aan de boom schudden en de zaken scherp stellen.”

Het effect van de heisa die vorige week ontstond rond N-VA-minister van Defensie Steven Vandeput en de opvolging van de Belgische F-16’s, is niet uit de peiling af te leiden. De ondervragingen dateren van voordien. Daarom is het ook moeilijk in te schatten of oppositie­partij SP.A daarvan zou profiteren.