Stad Leuven verlengt termijn terugbetaling OHL-leningen, maar schrapt subsidies

Leuven - De stad Leuven heeft met de CVBA-SO OHL een overeenkomst gesloten waarbij de erfpacht voor het stadion en de terugbetalingstermijn voor vijf van de zes leningen aan de club verlengd wordt van 2031 tot 2047. Tegelijk worden de jaarlijkse Leuvense subsidies, waarmee de club de eerste drie leningen kon terugbetalen, geschrapt.

Van de zes leningen die Leuven in de periode 2004-2016 toekende, moet momenteel nog 9,3 miljoen euro worden terugbetaald. Voor de eerste vier leningen (met terugbetalingssaldo van 4,3 miljoen euro) werd een aflossingstabel opgemaakt voor de periode tot 2047. De aflossingen voor de vijfde lening (3,5 miljoen euro) starten ten laatste in 2023, tenzij OHL voordien zou promoveren naar 1A. De regeling voor de zesde lening, 1,5 miljoen euro met een looptijd van 15 jaar, blijft ongewijzigd. De subsidies aan de club, die momenteel 281.000 euro per jaar bedragen en indertijd werden toegekend ter compensatie van de overname van het onderhoud van het stadion door OHL, worden vanaf 2018 stopgezet.

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) benadrukte maandag tijdens een persontmoeting dat de erfpacht werd toegekend aan de CBVA SO (sociaal oogmerk) OHL, bestaande uit de vroegere “founding fathers” van de club, die het stadion verhuurt aan de CVBA OHL. Deze laatste CVBA is sinds vorig jaar voor 92 procent in handen van het Thaise King Power. Na de beëindiging van de erfpacht in 2047 komt het stadion terug in handen van de stad. De verlenging van de erfpacht is een tegemoetkoming aan de Thaise eigenaar, die het afgelopen seizoen zwaar investeerde in het stadion en het oefencomplex in Oud-Heverlee. Als King Power de club zou willen verkopen, dan heeft het stadsbestuur volgens Tobback een vetorecht wat betreft de keuze van de nieuwe eigenaar.

Tijdens de gemeenteraad maandagavond bestempelde Thomas Van Oppens (Groen) de overeenkomst als financieel zeer nadelig voor de Leuvense belastingbetaler. Hij wees erop dat de lening aan de stad nu veel later moeten terugbetaald worden. “De stad had tijdens de onderhandelingen met King Power moeten eisen dat deze de leningen in een keer afbetaalde”, aldus Van Oppens die er ook op wees dat de CVBA-SO niet de meest geschikte groep is om dit voetbalstadion, dat eigenaar is van Leuven, te beheren. Hij wees er ook dat de gemeenteraadsleden totaal in het ongewisse zijn over welke investeringen King Power plant ter compensatie ‘van dit groot cadeau’.

Terwijl Groen tegen de overeenkomst stemde, onthielden de andere oppositiepartijen N-VA, Open Vld en Vlaams Belang zich. Gunther Rens (N-VA) wees erop dat de stad momenteel slechts zekerheid heeft over de terugbetaling van de leningen gedurende een periode van tien jaar vermits de actuele overeenkomst tussen CVBA-SO OHL en het door King Power gedomineerde CVBA OHL slecht zo lang loopt. Hij betreurde dat men tijdens de onderhandelingen met King Power niet afgedwongen heeft dat de Thaise groep zich tot de duurtijd van de leningen (in 2047) engageerde en van hen ook geen borgstelling bekwam opdat de CVBA-SO in elk geval haar aflossingen ten aanzien van de stad zou blijven eerbiedigen.