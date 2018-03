Tijdens zwerfvuilactie vindt Adam (10) handtas met 600 euro: “Ik ging meteen naar mijn juf om het te melden”

Adam zit in het vijfde leerjaar en ging vrijdag, net zoals duizenden andere kinderen in Wallonië, zijn provincie opruimen. Tijdens de zwerfvuilactie vond hij echter niet alleen afval, maar ook een handtas met maar liefst 600 euro in.

“Ik meldde mijn vondst meteen aan juf Leslie”, zegt de Henegouwse jongen uit Gosselies. Daarna zagen ze dat er in de handtas een identiteitskaart zat, juwelen, maar ook een enveloppe met een pak geld. Toch twijfelde Adam geen seconde om de handtas aan zijn juf te geven. “Het is niet eerlijk om die handtas voor jezelf te houden. Zeker toen we zagen dat er zoveel geld in zat, was ik blij dat ik het had gemeld. De eigenaar van de handtas heeft lang gewerkt voor zo’n bedrag. Dan is het beter om alles gewoon terug te geven.” Toch weet hij dat andere vinders het geld misschien liever voor zichzelf hadden gehouden. “Maar als wij het goede voorbeeld geven, zullen anderen ons misschien volgen”, klinkt het verstandig.

En ook juf Leslie Castelein was erg tevreden over de actie van Adam. “Hij heeft er geen seconde over nagedacht om één briefje uit de handtas te halen. Hij bracht het meteen naar mij. Ik vind het mooi dat hij zo eerlijk was.”

Achteraf bleek dat de handtas eigendom was van een 35-jarige vrouw die het slachtoffer was van een carjacking. Zij kreeg na afloop haar zak én alle inhoud netjes terug. “Ik had nooit durven dromen dat ik mijn handtas ooit nog zou terugzien. Ik vind het lief dat de school mij onmiddellijk gecontacteerd heeft.” Toen de vrouw haar handtas ging ophalen, had ze als bedanking voor alle leerlingen een traktatie bij.