Danny (57) voelde zich “mismeesterd door medische wereld” en stak huisarts dood: 28 jaar cel

Ingelmunster / Izegem - De 57-jarige Izegemnaar Danny Samyn is door de correctionele rechtbank van Kortrijk schuldig bevonden aan de moord op de 64-jarige huisarts Patrik Roelandt. Hij kreeg 28 jaar cel en moet zich daarna tien jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij aanhoorde die straf zelf.

Op 1 december 2015 belde Danny Samyn uit Ingelmunster zijn huisarts Patrik Roelandt (64) uit Izegem op met de vraag of hij dringend kon langskomen. Roelandt trok naar de woning van Samyn in de Rozestraat in Ingelmunster, maar de kans om zijn patiënt te helpen kreeg hij niet, want meteen bij aankomst stak Samyn zijn huisarts neer met een mes.

Samyn stond terecht voor de correctionele rechtbank van Kortrijk. Het openbaar ministerie vorderde 30 jaar cel, plus een terbeschikkingstelling van tien jaar voor de strafuitvoeringsrechtbank. “Je bent een monster, zonder waarde. Nen nieweird”, klonk het in het West-Vlaams. “Ik heb de man daar zien liggen, met een mes in zijn nek. Ik heb tijdens het naar huis rijden gehuild als een klein kind. Zo zinloos. Ik heb geen enkel slecht woord gevonden over Patrik Roelandt. Hij was een goed man en een groot mens”, aldus openbaar ministerie.

Volgens het openbaar ministerie was Samyn “pissed” op de politie en voelde hij zich mismeesterd door de medische wereld. “Patrik Roelandt verwees u door naar specialisten en wou u zelfs laten opnemen in de psychiatrie. En daarvoor moest hij boeten”, klonk het.

“IJzig en kalm uitgevoerd”

In een ruim vonnis gaf de rechtbank een stevige argumentatie waarom ze de feiten bewezen achtte. Ze meende ook dat de voorbedachtheid bewezen is. Samyn lokte de dokter naar zijn huis, legde het mes klaar, maakte een reistas klaar en ging kort voor de moord geld afhalen. Achteraf gooide hij de gsm van de dokter weg, trok een ander T-shirt aan en stapte naar zijn advocaat. “Hij heeft de moord ijzig en kalm uitgevoerd”, oordeelde de rechtbank. “Hij handelde uit wraak en maakte misbruik van het vertrouwen van iemand die medische bijstand wou leveren. De samenleving verwacht een krachtig signaal dat niemand mag beschikken over leven en dood.”

Veiligheid huisartsen

Er was 30 jaar gevorderd door het openbaar ministerie. De rechtbank hield nog rekening met zijn spijtbetuiging en gaf Samyn 28 jaar cel en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van tien jaar. Hij moet ook een boete betalen van 9.044 euro. De weduwe krijgt een schadevergoeding van 178.604,3 euro, omdat zij bij haar man werkte en dus inkomensverlies had. De kinderen kregen 7.500 euro. Samyn moet de andere familieleden en gerelateerden nog bedragen tussen de 15.000 en 850 euro.

De zaak maakte veel los in de medische wereld. Sinds de dood is er een wet gestemd die de veiligheid voor huisartsen die op huisbezoek gaan moet versterken. Patrik Roelandt was daar zelf een groot voorvechter van.