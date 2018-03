Krijgt getatoeëerde Axel Witsel het warm? Bizarre nieuwe maatregel gaat van kracht in China

Het was een opmerkelijk zicht tijdens een oefeninterland van China vorige week: bij de Chinezen bedekten alle spelers hun tatoeages. Zij het met een huidskleurig verband of met lange mouwen, de spelers in het rood waren een toonbeeld van zuiverheid. De reden? De Chinese overheid trekt ten strijde tegen tattoos en wil niet langer dat bekende personen of sporters op televisie verschijnen met inkttekeningen, om de socialistische waarden te kunnen promoten...

De Chinese Communistische Partij, die sinds 1949 regeert in China, voerde in januari nieuwe regels in over wat wel en niet langer kan op televisie. Zo is de hiphopcultuur sindsdien niet langer geschikt voor de beeldbuis: een bekende Chinese kwam rapper onder vuur te liggen omdat hij in zijn teksten verwees naar druggebruik en werd een opvallende ketting wazig gemaakt tijdens een spelletjesprogramma.

Niet enkel hiphop, ook tatoeages zijn sindsdien niet langer gewenst. Sinds deze maand gelden die regels blijkbaar ook voor de sportwereld, zo bleek tijdens de oefeninterland tussen China en Wales. Tegenover de getatoeëerde Welshmen, velen actief in de Premier League, was het Chinese elftal een toonbeeld van puriteit: de spelers hadden hun zichtbare inkttekeningen weggemoffeld onder huidkleurige tape of onder hun lange mouwen...

Wei Shihao (rechts) verstopt de tattoos op zijn linkerarm met tape. Foto: Photo News

Ook Gao Lin, speler van Guangzhou Evergrande, heeft tape op zijn rechterbiceps. Foto: Photo News

Opvallend: de beste speler van de Chinese nationale ploeg gaf in allerlaatste instantie forfait voor de partij. Verdediger Zhang Linpeng, getatoeëerd van boven tot onder, sukkelde plots met een schouderblessure. Toeval, of een manier om te ontsnappen aan mummificatie?

Zhang Linpeng

De 28-jarige verdediger van Guangzhou Evergrande mag tot nader order gewoon blijven spelen met tattoos in de Chinese Super League, maar het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de tattooban daar ook ingaat. Voorlopig zouden de buitenlandse toppers, zoals de getatoeëerde Axel Witsel, nog kunnen ontsnappen aan de nieuwe regelgeving en wordt deze enkel ingevoerd voor de Chinese sporters.