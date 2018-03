Eva De Roo legt Rode Duivels op muzikale rooster: “Ik ging ooit naar concert van Céline Dion”

Naar aanleiding van het WK wilde Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo wel eens weten naar welke muziek onze Rode Duivels luisteren. En die antwoorden zijn erg variërend.

Eden Hazard is duidelijk: “Ik luister naar Damso”, antwoordde hij meteen. Hij verwijst daarmee naar de discussie over rapper Damso, die het WK-lied niet langer mag brengen wegens te vrouwonvriendelijk. Kevin Mirallas komt dan weer erg openhartig uit de hoek. “Ik ben in mijn hele leven nog maar naar één concert geweest. En dat was van Céline Dion.”

Verder ging het ook over het toiletgebruik voor en na de match, en reggaeton.