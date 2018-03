Twee mensensmokkelaars krijgen 27 en 23 jaar cel voor ‘parkingmoord’ in Drongen

Gent - Twee Oekraïense mensensmokkelaars zijn door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 27 en 23 jaar cel voor het ombrengen van een vrachtwagenchauffeur in mei 2015.

De Litouwse chauffeur was met messteken om het leven gebracht op een snelwegparking in Drongen en gedumpt langs de E17 in Waasmunster. Onderzoek wees uit dat de moord kaderde in een grootschalig netwerk van mensensmokkel van Oekraïne naar Groot-Brittannië. De twee daders kregen in eerste aanleg 27 en 23 jaar cel. Het hof bevestigde de straffen.

De Oekraïners Lurii P. (37) en Ivan Z. (28) maakten deel van een groot netwerk van mensensmokkelaars die met behulp van Poolse paspoorten landgenoten naar Groot-Brittannië smokkelden. In de nacht van 6 op 7 mei 2015 moesten ze 10.750 euro gaan afgeven aan een Litouwse vrachtwagenchauffeur op de parking langs de E40 in Drongen. Dat geld hadden ze echter niet, omdat ze het hadden verbrast.

Volgens het openbaar ministerie beraamde de twee daarom een plan om de man te vermoorden en het nadien te doen lijken op roofmoord. De trucker kreeg drie messteken en werd uiteindelijk gewurgd met de kabel van zijn gps-toestel.

Lurii P. heeft altijd ontkend iets met de feiten te maken te hebben. Volgens hem wachtte hij buiten en ontstond er een ruzie tussen Z. en de trucker omdat die eerste zijn schoenen niet zou hebben uitgedaan toen die de cabine betrad. Maar Ivan Z. beweerde dat P. hem met zijn handen is beginnen te wurgen en hem beval de chauffeur te steken met een mes. Z. zou hem daarop in de buik, flank en borst hebben gestoken. Nadien schreeuwde P. om hem de gps-kabel te geven, waarna P. de trucker verstikte tot hij niet meer bewoog.