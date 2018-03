Wolvin Naya voor de eerste keer gefilmd tijdens nachtelijke wandeling

Hechtel-Eksel - Wolvin Naya heeft zich voor het eerst laten filmen in Bosland, het grootste bos van Vlaanderen nabij Hechtel-Eksel. “Het dier gedraagt zich voorbeeldig, dat kunnen we ook op deze beelden duidelijk zien”, vertelt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van het Agentschap voor Natuur en Bos aan Het Nieuwsblad Online.

De wolvin vertoeft al enkele maanden in Limburg, in de buurt van het militair domein in Leopoldsburg. Tot nu toe had niemand haar kunnen spotten. Tot vandaag. Een wildcamera van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is erin geslaagd om Naya afgelopen weekend te filmen tussen 4 en 5 uur in de buurt van Bosland, daar waar ze al sinds begin dit jaar af en toe wordt gespot.

Nachtelijke wandeling

De beelden zijn kort en relatief onduidelijk, omdat ze ’s nachts gemaakt zijn. Toch is het Agentschap voor Natuur en Bos “zo goed als zeker” dat het om Naya gaat. De boswachter heeft samen met experten de beelden bekeken. Naast de locatie wordt gewezen op de kleine oren van de gefilmde wolf, de hoogbenigheid, de soepele looptred, de koptekening, de onopvallende staart en de timing van de waarneming om te concluderen dat het om Naya gaat.

“De exacte locatie willen we niet vrijgeven, want het is niet de bedoeling dat mensen nu massaal naar daar trekken om de wolvin te spotten. Het dier heeft rust nodig”, zegt Vanwanseele. “Ook de eigenaar van het domein waar Naya gefilmd is, wil in alle rust de wolvin haar gang laten gaan.” Er zijn ondertussen meerdere wildcamera’s opgesteld in de hoop om Naya opnieuw te kunnen filmen.

Ongevaarlijk

Het dier komt dus wel degelijk in de buurt van mensen en bewoond gebied, maar dat doet ze voornamelijk ’s nachts. “Haar gedrag is momenteel relatief voorbeeldig, en dat bewijst de video van onze wildcamera ook. We proberen de regio dan ook zo veel mogelijk gerust te stellen met informatie. Ook de regering is bezig met maatregelen te nemen: zij willen in deze unieke situatie de franchise van de verzekering doen dalen, zodat het eigen risicogehalte minder wordt als de wolvin toch schade maakt.”