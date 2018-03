Messteek werd ‘de held van Trèbes’ fataal

De autopsie op het lichaam van agent Arnauld Beltrame werd zaterdag uitgevoerd maar details komen nu pas vrij.

Arnauld Beltrame werd tijdens de gijzelneming in de Franse supermarkt in Carcassonne verwond door Radouane Lakdim met zowel kogels als messteken. Dat laatste bleek na de autopsie de uiteindelijke doodsoorzaak te zijn van de 40-jarige agent, dat schrijft Le Parisien. Maandagavond gaf Francois Molins, procureur van de republiek van Parijs, een persconferentie waarin dat hij zei dat Beltrame ‘kogelwonden en ook een ernstige wonde ter hoogte van de keel’ had.

In dezelfde persconferentie zei Molins nog dat de terrorist Lakdim explosieven had geplaatst in de supermarkt. Deze gingen niet af tijdens de gijzelneming en de daaropvolgende aanval van de Franse interventietroepen. De Franse autoriteiten verdenken ook de vriendin van Lakdim van radicalisatie, zij ontkent alle betrokkenheid bij de aanslag maar blijft ondertussen wel aangehouden.