Nieuw-Zeeland vindt geen Russische spionnen om het land uit te zetten

Nieuw-Zeeland zou wel graag Russische spionnen het land uit zetten als reactie op de vergiftiging van een Russische ex-spion, maar heeft er nog geen gevonden. Dat heeft eerste minister Jacinda Ardern dinsdag aangekondigd.

Ardern zei volgens de krant New Zealand Herald dat ze Russische diplomaten zou uitwijzen als zou blijken dat ze illegale spionnen zijn. “We hebben verificaties uitgevoerd in Nieuw-Zeeland. We hebben hier geen Russische inlichtingenagenten die niet zijn aangegeven. Moesten we er hebben zouden we ze het land uitzetten”, aldus Ardern. Ze voegt eraan toe dat ze er niet van schrikt dat Nieuw-Zeeland niet vanboven op het lijstje staat van landen waar spionnen aan het werk zijn.

Sergei Skripal. Foto: AFP

24 landen hebben ondertussen aangekondigd dat ze in totaal 139 Russische diplomaten en leden van de Russische geheime dienst uitwijzen. Ze doen dat als reactie op de vergiftiging van oud-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury begin deze maand. Groot-Brittannië kondigde op 14 maart als eerste aan dat 23 Russische diplomaten het land zouden worden uitgezet. Ons land behoort voorlopig niet tot de landen die diplomaten uitwijzen. Het kernkabinet buigt zich dinsdagnamiddag over de kwestie.

Tegenmaatregelen

Rusland beraadt zich over tegenmaatregelen nadat bekend raakte dat de verschillende landen maatregelen nemen. “Wij hebben het al gezegd en wij herhalen het: Rusland heeft nooit en zal nooit iets te maken hebben” met de zaak-Skripal. “Wij zullen ons zoals daarvoor laten leiden door het principe van reciprociteit”, zei hij maandag. De Russische media spreken dinsdag dan weer van een nieuwe “Koude Oorlog” en een “Russofobe flashmob”.

Nieuw-Zeeland is een voormalige Britse kolonie en een trouwe bondgenoot van Londen. Het land heeft aangekondigd in principe zijn steun aan Groot-Brittannië te verlenen, maar weinig te kunnen ondernemen door het gebrek aan spionageactiviteiten op zijn grondgebied. Arden verklaarde nog “maatregelen te blijven evalueren om de internationale gemeenschap te steunen na de aanval in Salisbury”.