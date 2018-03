Voetballanden zetten Rusland onder druk: wordt WK voetbal geboycot na vergiftiging spion?

Australië is één van de landen die een boycot van het WK overweegt. Foto: REUTERS

De vergiftiging van de Russische spion Sergei Skripal in het Verenigd Koninkrijk blijft nazinderen. Niet enkel op politiek vlak, maar ook op sportief vlak willen landen Rusland onder druk zetten. “Als de zaak niet tijdig wordt uitgeklaard, is een boycot van het WK Voetbal zeker één van de mogelijkheden”, aldus de Australische minister van Buitenlandse Zaken. Australië krijgt de steun van nog vijf andere landen.

“Deze zaak moet snel uitgeklaard worden”, verklaarde Australisch minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop deze week. “We kunnen een resem acties ondernemen, één daarvan is zeker een boycot van het WK Voetbal in Rusland.” Niet enkel Australië, ook (natuurlijk) Engeland en IJsland, Zweden, Denemarken en Japan denken eraan om het WK te boycotten. De Poolse president Andrzej Duda zal de openingsceremonie in Moskou niet bijwonen.

Oud-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter werden begin maart vergiftigd in het Engelse Salisbury. Alle tekenen wijzen erop dat Rusland achter de aanval zat, dus reageerde Europa en andere landen al sterk op het nieuws. Heel wat landen zetten Russische diplomaten het land uit. Rusland ontkent de beschuldigingen. België beraadt zich nog over stappen, maar zet tot nader order geen diplomaten ons land uit.