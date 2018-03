Ook Nederlanders vallen als een blok voor Jeroen Meus: “Zijn gebabbel over ‘ballekes’ is zó smakelijk”

Jeroen Meus is al sinds mensenheugnis een lieveling van kokend Vlaanderen, en nu valt ook Nederland als een blok voor onze tv-kok. Die mag alvast een recensent van De Volkskrant tot zijn schare fans rekenen: “Hij presenteert al ongeveer sinds de uitvinding van de kleuren-tv Dagelijkse Kost - en toch oogt en klinkt hij nog altijd als een briljante banketbakkersleerling”.

Sinds kort is de documentairereeks ‘Goed Volk’, waarin Meus via de keuken de ziel van enkele bijzondere gemeenschappen blootlegt, te zien op de Nederlandse zender VPRO. Recensent Frank Heinen van De Volkskrant is alvast een fan: “Meus is kok. Tv-kok. Elke werkdag, direct na alle verschrikkingen van het journaal op het Belgische Eén, presenteert hij al ongeveer sinds de uitvinding van de kleuren-tv Dagelijkse Kost - en toch oogt en klinkt hij nog altijd als een briljante banketbakkersleerling.”

Jeroen Meus op bezoek in een bordeel in Nevada Foto: VRT

“Kalmpjes kletsend draait Meus in zijn dagelijkse kwartier iets ouderwets lekkers in elkaar, met ‘groentjes’, ‘hesp’ en ‘ballekes’. Meus’ gebabbel is zo smakelijk dat je zijn commentaar alleen al zou moeten uitserveren. Wel gebraden in een dikke klont roomboter, want de ware Meus-aficionado is niet te zeer gehecht aan z’n taille.”

“Nu is er Goed Volk, een documentaireserie waarin Meus zich ‘binnenkookt’ in gesloten gemeenschappen. In de eerste aflevering, vorige week, bivakkeerde hij in een bordeel in Nevada. Jeroen Meus staat erbij, kijkt ernaar en stelt precies die ene, juiste vraag. ‘Ik kleur graag buiten de lijntjes,’ zegt een van de prostituees. ‘Ik houd bijvoorbeeld van anale seks.’ Meus: ‘Hou je ook van pompoensoep?’”