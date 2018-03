Vrouw na 10 dagen levend uit auto gehaald die bedolven was onder sneeuw

Een grootmoeder is door een stomme fout bijna overleden. De vrouw nam een verkeerde afslag en niet veel later raakte haar benzine op waardoor ze vast kwam te zitten in haar auto die met sneeuw overdekt was. Nu is ze na tien dagen levend en wel teruggevonden.

De 54-jarige Sheryl Donovan uit Nevada zal in het vervolg twee keer nadenken voor ze een afslag neemt. Toen ze tien dagen geleden een verkeerde route nam, kwam ze vast te zitten in de sneeuw. Alsof dat nog niet erg genoeg was, raakte ook haar benzine op. Om te overleven had ze extra kleren aangetrokken en rantsoeneerde ze een fles water. Toen die leeg was, begon ze ook sneeuw te eten.

Na tien dagen lukte het de vrouw om uit de SUV te kruipen. Ze moest anderhalve kilometer lopen vooraleer ze een openbare weg vond, maar werd daar verder geholpen. Sheryl verkeert in goede gezondheid en wordt nu verzorgd door haar dochter.