ZEB neemt winkelketen The Fashion Store over

De holding boven kledingketen ZEB neemt The Fashion Store over. Dat laten beide ketens dinsdag in een communiqué weten. Vorig jaar nam ZEB, dat over 66 winkels in heel België beschikt, ook al de Waalse concurrent PointCarré over.

The Fashion Store werd in 2006 opgericht en telt inmiddels zeven winkels, die allemaal in Vlaanderen gevestigd zijn. De dagelijkse leiding van de keten blijft in handen van het huidige management van The Fashion Store, zo verzekeren beide partijen. Ze benadrukken voorts dat ook de 90 jobs behouden blijven en dat er zelfs een aantal nieuwe winkels op de agenda staan. Het is de bedoeling dat de drie merken - ZEB, PointCarré en The Fashion Store - naast elkaar blijven bestaan.

Met de nieuwe overname wil de onderneming onder andere een nieuwe doelgroep bereiken. Daar waar ZEB vooral jonge en zeer trendbewuste klanten aantrekt, spreekt The Fashion Store een actief maar matuurder publiek aan, luidt het. Daarnaast hoopt de groep op deze manier ook beter het hoofd te kunnen bieden aan de druk die van grote internationale spelers komt.

“De modewereld is een hyperconcurrentiële wereld met tal van mondiale spelers waar we als lokale keten tegen op moeten boksen. De krachten bundelen en schaalvoordelen creëren, is een absolute noodzaak om future proof te blijven”, aldus CEO van ZEB, Luc Van Mol.

De groep is goed voor een gezamenlijke omzet van 174,6 miljoen euro.