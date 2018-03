Wordt deze zomer gedomineerd door transfercarrousel bij… de toptrainers?

Het is elke zomer hetzelfde liedje, nog voor de transfermarkt wordt geopend: welke topspeler verhuist naar welke topclub? Dit jaar wordt dat mogelijk anders, en stellen we ons binnen twee maanden de vraag: welke toptrainer verhuist naar welke topclub? Heel wat clubs denken er namelijk aan om deze zomer een grote schoonmaak te houden. Van Londen over Parijs tot Madrid: wie komt waar terecht?

Mogelijk valt het eerste dominoblokje in Londen. Verwacht wordt namelijk dat er deze zomer een einde komt aan de hegemonie van Arsène Wenger bij Arsenal, na 22 jaar. De Duitser Thomas Tuchel, ex-Borussia Dortmund, staat volgens de Britse pers klaar om over te nemen.

Foto: Photo News

Zo’n 10 kilometer van het Emirates Stadium lijkt ook Chelsea op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Het rijk van de flamboyante Italiaan Antiono Conte lijkt uit, na een teleurstellend jaar en de openlijke kritiek aan het bestuur van Chelsea. Wie hem zou opvolgen, is momenteel nog koffiedik kijken. Ex-coach van de Blues Carlo Ancelotti is alvast beschikbaar.

Foto: Photo News

Zal Conte lang zonder werk zitten? Niet als we de gespecialiseerde pers mogen geloven. De Italiaan is namelijk nadrukkelijk in beeld bij Paris-Saint Germain. In Parijs zou hij de opvolger zijn van de Spanjaard Unai Emery. Die zal met PSG alweer onbedreigd de landstitel in de Ligue 1 veroveren, maar in de Champions League lukte het voor de Franse club weer niet. En dat is een doorn in het oog van de steenrijke eigenaars, dus mag Emery beschikken.

Foto: EPA-EFE

En wat in Madrid? Daar is Real Madrid volgens gerenommeerde journalist Guillem Balague al volop bezig met een vervanger te zoeken voor Zinedine Zidane. De Fransman zit op de wip in de Spaanse hoofdstad omdat Real de landstitel niet kan verlengen na een flauw seizoen. Zidane, die zelf ook mist spuit over zijn toekomst, heeft nog één doel met Real: de Champions League winnen. Als dat ook niet lukt, lijkt het verhaal-Zidane bij De Koninklijke uit na twee seizoenen.