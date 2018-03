Frontman Eagles of Death Metal haalt uit naar deelnemers March for our Lives: “Ze gebruikten de dood van hun klasgenoten voor een paar facebook likes”

Jesse Hughes was de meest opmerkelijke criticus van March for our Lives, die protestmars trok zaterdag naar de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C tegen wapengeweld en voor een strengere wapenwetgeving.

Jesse Hughes hekelt in enkele Instagram posts (ondertussen verwijderd) de deelnemers aan March for Our Lives. In tegenstelling tot drie jaar geleden toen hij zich uitsprak over de wapenwetgeving in Frankrijk, richt Hughes zich nu persoonlijk tot de overlevers van de schietpartij in Florida, “Wanneer de waarheid niet samenvalt met hun onzinnige relaas van de feiten houden ze hun adem in en stampen ze met de voeten. Vervolgens spijbelen ze ten koste van de 16 schoolgenoten die hun leven verloren .. het zou grappig zijn als het niet zo zielig en walgelijk was,” liet hij weten aan de The Guardian in de nasleep van zijn Instagram posts.

De Amerikaanse zanger schreef over de overlevers van de Parkland Highschool schietpartij dat ze de dood van hun klasgenoten aanwendden voor een paar facebook likes en media-aandacht. Naast persoonlijke aanvallen werpt Hughes zich op als een voorstander van the second amandment, het hoofdstuk van de Amerikaanse grondwet dat wapenbezit door Amerikaanse burgers toelaat.

De frontman van The Eagles of Death Metal toonde zich na de terroristische aanslagen in de Bataclan in 2015 al een felle voorstander van vuurwapenbezit en criticus van de strenge, Franse regelgeving die volgens hem geen enkel leven redde.

Na dat Hughes zijn posts verwijderde liet hij weten zijn politieke commentaar voortaan op een apart Instagram account zal geven.