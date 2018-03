Man probeert café in brand te steken na relatiebreuk met serveerster

Tongeren / Dilsen-Stokkem - Een 59-jarige Genkenaar die café De Oude Brug in Dilsen-Stokkem probeerde in brand te steken is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf met uitstel en een boete van 600 euro. De man kon het niet verkroppen dat zijn huwelijksplannen met een serveerster op enkele dagen tijd de vernieling in werden geholpen.

De Genkenaar had vergevorderde huwelijksplannen met de Poolse serveuse die in 2016 in het café in de Dorpsstraat werkte. De relatie en de gemaakte huwelijksplannen liepen op twee dagen tijd helemaal op de klippen en dat kon de man niet verkroppen. Op 26 maart 2016 begaf hij zich ‘s avonds naar het café om de relatie terug op de rails te krijgen. Toen de man niet binnen mocht, gooide hij twee jerrycans met benzine uit tegen de gevel en de deur van het café. Voor hij de in de benzine gelegde aanmaakblokjes kon aansteken werd hij overmeesterd door drie voorbijgangers.

Tegen de rechter vertelde de man vorige maand dat hij spijt had van de nachtelijke poging tot brandstichting. Na het beëindigen van de relatie vertrok de Poolse serveerster terug naar haar thuisland.